Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились

Почему Москва и Минск снова поссорились пишут Белорусы обиделись, узнав об объемах финансовой поддержки со стороны России «Известия» . В недавнем интервью размер поддержки уточнил посол России в Белоруссии Михаил Бабич — пять-шесть миллиардов долларов ежегодно. Кроме того, дипломат рассказал, что 4,1 миллиарда долларов из 5,1 миллиарда, в которые оценивается экспорт белорусской сельхозпродукции, приходится на Россию. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз назвал подсчеты Бабича «подтасованными», а его самого — «подающим надежды бухгалтером». Белорусский президент Александр Лукашенко не отреагировал на слова Глаза, а рядовые граждане создали петицию с требованием объявить Бабича персоной нон грата. Нефтяная революция в США обогатит Россию Россия может заработать на сланцевой революции в США, пишут «Известия». Индустрия сланцевой нефти появилась в 2000-х годах. В 2008-м такой нефти добывали пять миллионов баррелей в день, в 2018-м — уже 11 миллионов. Сланцевая революция изменила баланс в производстве легкой и тяжелой нефти, потому что почти вся относилась к легким сортам. Тем временем запасы нефти в Мексике и Венесуэле, где тяжелая нефть встречается чаще всего, заметно истощились, ее поставки из Ливии сократились из-за войны, а на другого важного ее поставщика, Иран, давят американские санкции. Все это означает рост спроса на тяжелую нефть, что, в свою очередь, означает миллиарды или даже десятки миллиардов дополнительных доходов для России — ключевого производителя тяжелой нефти. Порошенко сделал ставку на Крым Президент Украины Петр Порошенко подтвердил свою ставку на противостояние с Россией ради переизбрания, пишет «Коммерсант». В недавнем интервью действующий глава государства заявил, что главной задачей президента является возвращение Крыма, а сам он придумал план, как этого добиться. При этом о деталях своего плана Порошенко не рассказал, пообещав сделать это лишь после победы на выборах. Вчера же Порошенко ввел против России новые санкции, а именно против более чем тысячи физических и юридических лиц, например, тех, что причастны, к выборам в Донбассе и Крыму, строительству Крымского моста и к керченскому инциденту. Ипотеку отправят на каникулы рассказал « Законопроект об ипотечных каникулах будет рассмотрен Госдумой в первом чтении сегодня, а глава ее комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков Российской газете » о содержании документа. Законопроект позволяет брать ипотечные каникулы однократно тем, кто попал в сложную ситуацию — лишился работы или близкого родственника, стал инвалидом и так далее. После запроса банк в течение пяти дней примет решение о возможности предоставления каникул на полгода. В течение этого срока платежи будут либо уменьшены, либо отсрочены. Польша пытается забыть погибших красноармейцев Польша пытается переписать историю Второй мировой войны, но не сумеет, заявили Национальной службе новостей эксперты. По словам Вадима Волобуева, научного сотрудника отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН , уже в школе полякам рассказывают, что Польшу в 1939 году уничтожили Германия и Советский Союз, которые были в сговоре. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Красов назвал «политизированным» неприглашение представителей России в Польшу на мероприятия в связи с годовщиной начала Второй мировой. «Цена освобождения Польши — 600 тысяч погибших красноармейцев. Мы об этом будем вечно помнить и не дадим возможности переписать страницы истории», — предупредил Красов.