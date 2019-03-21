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На переобучение предпенсионеров Подмосковья потратят 130 миллионов 

360tv.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: Валерий Матыцин/ТАСC
До 2024 года в Московской области обучат 11,4 тысячи жителей предпенсионного возраста. Ежегодно на эти цели будет предусмотрено порядка 130 миллионов рублей. До конца этого года новые знания получат порядка 2 тысяч жителей данной возрастной категории, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова.
По словам первого зампреда областного правительства, обучение предпенсионеров будет проходить по проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Как отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, работодатели будут направлять на переобучающие курсы или курсы повышения квалификации своих сотрудников, в которых они заинтересованы, а специалисты центров занятости помогут им определиться с направлением переобучения.
«В Подмосковье подготовлен проект по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста. Мы сейчас проводим опросы и обсуждаем с работодателями и жителями возможные пути и механизмы его реализации», — добавила она.
В марте этого года на базе подмосковного колледжа «Энергия» уже стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста для работников сферы машиностроения.
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Общество , Образование , Ирина Фаевская , Ольга Забралова , Правительство московской области , Московская область
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