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Любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители одного из многоквартирных домов в подмосковном городе Новое Домодедово пожаловались в СМИ на своих соседей по подъезду, которые публично занимаются сексом в подъезде и на улице. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам соседей, молодая пара, живущая в доме, регулярно вступает в интимные отношения в публичных местах. Молодые люди специально привлекают к себе внимание жильцов, звоня в квартиры.
«Раньше они устраивали это [у себя] в квартире, стены у нас "картонные" и это все слышно, но когда это уже выходит за рамки в коридор, в подъезд, на улицу, когда это уже видят все. Это уже простите, у всех дети и психику им ломать никому не хочется», — приводит телеканал слова одной из жительниц дома.
По сообщению «360», женщина также предоставила телеканалу несколько видео, снятых в подъезде ей и другими соседями в подтверждение своих жалоб.
«Если нет полиции, то они начинают ругаться, махать кулаками, кричать, что всех сожгут, всех побьют. Если есть полиция, то они начинают писать ответные заявления, что это их обидели, а они мимо проходили и они просто оборонялись», — отметила соседка, добавив, что чаще всего пара устраивает свои шокирующие выходки, находясь в нетрезвом виде.
По российским законам, секс в общественном месте, как и публичное обнажение, считается мелким хулиганством и может повлечь за собой штраф или административный арест на срок до 15 суток.
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