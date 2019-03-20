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Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев обвинил корреспондентку издания «Сибкрай» Рихарду Лем в нарушении Конституции после того, как та не встала во время исполнения гимна России, открывавшего заседание. Как сообщается на сайте «Сибкрая», журналистке пригрозили лишением аккредитации.
Лем не смогла встать по причинам здоровья, «напрямую связанным с оледеневшими городскими улицами, на которых ежедневно десятки новосибирцев ломают кости, получают растяжение и другие травмы». Спикер заметил это и дважды публично отчитал журналистку.
«Девушка, я к вам обращаюсь, в очках, большая просьба, если вы журналист, почитайте законы РФ. Поэтому большая просьба, когда звучит гимн РФ, по закону РФ он всеми гражданами слушается стоя. А мужчины стоят без головных уборов. Но это вас не касается. Поэтому большая просьба подниматься, когда звучит гимн», — обратился Асанцев к Лем.
В финале речи он пообещал удалить журналистку с сессии и лишить ее аккредитации, если подобное повторится вновь. Асанцев объяснил, что журналистка продемонстрировала неуважение к государственным символам.
Редакция «Сибкрая» отмечает, что сотрудница издания не нарушила никаких законов, не поднявшись во время исполнения гимна. В Конституции также не содержится предписаний относительно положения, в котором нужно слушать гимн страны.
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Общество , Дмитрий Асанцев , Новосибирск
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