Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать

Председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев обвинил корреспондентку издания «Сибкрай» Рихарду Лем в нарушении Конституции после того, как та не встала во время исполнения гимна России , открывавшего заседание. Как сообщается на сайте «Сибкрая», журналистке пригрозили лишением аккредитации.

Лем не смогла встать по причинам здоровья, «напрямую связанным с оледеневшими городскими улицами, на которых ежедневно десятки новосибирцев ломают кости, получают растяжение и другие травмы». Спикер заметил это и дважды публично отчитал журналистку.

«Девушка, я к вам обращаюсь, в очках, большая просьба, если вы журналист, почитайте законы РФ. Поэтому большая просьба, когда звучит гимн РФ, по закону РФ он всеми гражданами слушается стоя. А мужчины стоят без головных уборов. Но это вас не касается. Поэтому большая просьба подниматься, когда звучит гимн», — обратился Асанцев к Лем.

В финале речи он пообещал удалить журналистку с сессии и лишить ее аккредитации, если подобное повторится вновь. Асанцев объяснил, что журналистка продемонстрировала неуважение к государственным символам.

Редакция «Сибкрая» отмечает, что сотрудница издания не нарушила никаких законов, не поднявшись во время исполнения гимна. В Конституции также не содержится предписаний относительно положения, в котором нужно слушать гимн страны.