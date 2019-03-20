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В России растет продолжительность жизни 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости/ Константин Чалабов
Продолжительность жизни в России за прошлый год составила более 73 лет, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Средняя продолжительность жизни составила более 73 лет. 73,1, по-моему. Ну, вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьёзная задача, и поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте. Надо на всех фронтах начать профилактическую работу", — сказала Ткачева журналистам в среду.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 лет.
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Общество , Социология , Ольга Ткачева , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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