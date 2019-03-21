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Односельчане затравили школьницу за письмо Путину. «Ты дура, раз попросила»

Москва простится с актером, сыгравшим Понтия Пилата в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Учитель призывает не рожать детей, чтобы не вредить экологии