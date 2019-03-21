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Пользователи соцсетей назвали чушью данные об увеличении продолжительности жизни в России 

Ura.Ru + ещё 3 20 минут назад
Фото: URA.RU
Жители России не поверили данным о средней продолжительности жизни в стране, предоставленным Российским геронтологическим научно-клиническим центром. Исследователи сообщили, что продолжительность жизни россиян превысила 73 года.
«Чушь», — написал в Twitter c4burator. «Какая бесстыдная ложь», — продолжает AZ_7_64. «Что-то видать попутали… Это точно другая нация», — добавляет grishatop. «Посещение ближайшего кладбища более точно выдаст продолжительность жизни», — высказался GrajdaninRossii.
Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, пишет РИА «Новости». Ткачева также добавила, к 2024 году продолжительность жизни в стране вырастет до 78 лет.
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Общество , Интернет , Социология , Ольга Ткачева , РИА Новости
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