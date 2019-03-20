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В Lush посочувствовали феминистке Белле Рапопорт 

Говорит Москва + ещё 5 4 часа назад
Фото: facebook.com
Активистка подверглась насмешкам пользователей после того, как опубликовала переписку с smm-менеджером компании, в которой попросила бесплатно предоставить ей набор косметики.
Говорит Москва
«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Рапопорт.
Представитель бренда ответил: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».
Опубликовав, эту переписку Рапопорт предположила, что ей отказали из-за небольшого количества подписчиков в Instagram:
«Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков».
Пользователи завалили аккаунты феминистки спамом и она их закрыла. Ответ представителя Lush Рапопорт назвала «хамским».
Бренд-менеджер компании Варвара Афанасьева заявила «Говорит Москва», что в Lush сочувствуют «блогерке» и готовы как-то среагировать на произошедшее.
«Мы о какой-то реакции подумаем точно, То, что она закрыла свой аккаунт, здесь ей можно только посочувствовать. Но пока мы просто наблюдаем за ситуацией и поражаемся, какая у людей богатая фантазия, как они друг за другом сочиняют эти сообщения. Сейчас на них смотрим и пытаемся индивидуально реагировать. Пишут нам напрямую, там просто огромный поток.
Наш ответ Рапопорт был достаточно стандартный. К нам действительно пишут очень многие. Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны. Но в будущем какая-то наша реакция на произошедшее будет».
Просьба Рапопорт стала шаблоном для мемов формата «Здравствуйте. Я некто. Я бы хотел получить нечто и рассказать об этом в сторис».
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