В Lush посочувствовали феминистке Белле Рапопорт

Активистка подверглась насмешкам пользователей после того, как опубликовала переписку с smm-менеджером компании, в которой попросила бесплатно предоставить ей набор косметики.

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нём в сторис», — написала Рапопорт.

Представитель бренда ответил: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно».

Опубликовав, эту переписку Рапопорт предположила, что ей отказали из-за небольшого количества подписчиков в Instagram:

«Забавно, что бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков».

Пользователи завалили аккаунты феминистки спамом и она их закрыла. Ответ представителя Lush Рапопорт назвала «хамским».

Бренд-менеджер компании Варвара Афанасьева заявила «Говорит Москва», что в Lush сочувствуют «блогерке» и готовы как-то среагировать на произошедшее.

«Мы о какой-то реакции подумаем точно, То, что она закрыла свой аккаунт, здесь ей можно только посочувствовать. Но пока мы просто наблюдаем за ситуацией и поражаемся, какая у людей богатая фантазия, как они друг за другом сочиняют эти сообщения. Сейчас на них смотрим и пытаемся индивидуально реагировать. Пишут нам напрямую, там просто огромный поток.

Наш ответ Рапопорт был достаточно стандартный. К нам действительно пишут очень многие. Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он даёт чуть более развёрнутую информацию. Здесь был очень короткий запрос, у нас был стандартный ответ. Не считаю, что здесь было какое-то неправильное поведение с нашей стороны. Но в будущем какая-то наша реакция на произошедшее будет».

Просьба Рапопорт стала шаблоном для мемов формата «Здравствуйте. Я некто. Я бы хотел получить нечто и рассказать об этом в сторис».

Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь губернаторский пост и рассказать о нем в сторис. — Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 20 марта 2019 г.

здравствуйте, я Нурсултан Назарбаев. я бы хотел получить ещё один президентский срок и рассказать про него в сториз— Саша Конь (@evfidripiy) 20 марта 2019 г.

Сразу хотим предупредить всех блогеров и блогерок, что у нас никаких наборов нет. — Aviasales.ru (@aviasales) 20 марта 2019 г.