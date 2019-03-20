Умер оперный певец Сергей Балашов

Об этом сообщает Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

«Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью скончался Сергей Балашов», — говорится на сайте театра.

Как указывается в заявлении, на протяжении почти двух десятков лет Балашов являлся не просто ведущим и высоко оценённым критикой певцом и любимцем публики, он и относился к тому типу артистов, которых «в театре по праву считают незаменимыми».