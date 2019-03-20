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Умер оперный певец Сергей Балашов 

RT на русском + ещё 6 31 минуту назад
Фото: ©Пресс-служба Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
В Москве на 48-м году жизни скончался оперный певец Сергей Балашов.
Об этом сообщает Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
«Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью скончался Сергей Балашов», — говорится на сайте театра.
Как указывается в заявлении, на протяжении почти двух десятков лет Балашов являлся не просто ведущим и высоко оценённым критикой певцом и любимцем публики, он и относился к тому типу артистов, которых «в театре по праву считают незаменимыми».
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Общество , Шоу-бизнес , Сергей Балашов , Москва
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