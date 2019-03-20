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Топилин назвал самые перспективные профессии 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
В будущем будут востребованы профессии, связанные с биотехнологиями и освоением космоса. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
«Это будут новые навыки, все инновационные вещи, связанные с развитием биотехнологий, различных историй, связанных с освоением космоса, инженерными технологиями. В каждой профессии применяются все новые и новые технологии, инструменты, знания, навыки, цифровизация», — сказал М. Топилин, отвечая на вопрос о самых перспективных профессиях.
Он также подчеркнул, что «все профессии важны, независимо от популярности».
Ранее портал News.ru со ссылкой на соответствующее исследование сообщал, что в число редких и необычных профессий на российском рынке труда входят грумер, кавист (консультирует VIP-клиентов по ассортименту элитного алкоголя), специалист по After Effects (создает ролики по готовым иллюстрациям). В десятку необычных профессий вошли также инженер-метролог, координатор волонтеров, чайный сомелье, стропальщик, занимающийся креплением и обвязыванием различных грузов, коренщик (аккуратно нарезает овощи и фрукты) и сотрудник зоогостиницы.
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Общество , Образование
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