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Среди жителей Китая растет спрос на предметы роскоши 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Жители Китая по итогам 2018 года потратили около $295 млрд на покупку предметов роскоши, что на 20% больше по сравнению с 2017 годом. Согласно исследованию международной консалтинговой компании Bain & Co, расходы китайцев составили одну треть от общемирового показателя.
В докладе отмечается, что география потребления товаров класса люкс постепенно смещается в КНР. Согласно прогнозу, к 2025 году на внутренний рынок Китая будет приходиться порядка 50% от общего объема расходов на роскошь в мире. Эксперты связывают такую тенденцию с готовностью молодого поколения КНР расставаться с деньгами. Исследование показало, что основными покупателями люксовых брендов являются граждане в возрасте от 23 до 38 лет, при этом порядка 70% из них владеют собственными домами.
"Представители данной возрастной категории чаще других посещают магазины и тратят на них немало времени, — сказал один из авторов доклада Бруно Ланнс, его слова в среду приводит газета China Daily. — Молодежь останется ключевым драйвером роста рынка товаров роскоши в Китае. Молодые люди ценят новизну, креативность, при этом качество выходит для них на первое место по сравнению со скидками".
В докладе также отмечается, что значительный импульс развитию отрасли дает цифровизация экономики Китая. Все больше люксовых брендов открывают официальные магазины на онлайн-торговых платформах, в частности Taobao, Tmall и других. Согласно исследованию, при выходе на китайский рынок производители тратят около 60-70% своего маркетингового бюджета на онлайн-продвижение.
По данным Bain & Co, рост внутреннего потребления в КНР откроет новую главу в развитии общемирового рынка предметов роскоши. В докладе сказано, что такая тенденция соответствует планам экономического развития страны. Согласно заявлению властей КНР, именно наращивание внутреннего спроса и увеличение расходов населения станет одним из факторов роста национальной экономики в 2019 году.
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Общество , Азия , В мире , Китай
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