6 тысяч ставропольцев предпенсионного возраста повысят свою квалификацию по нацпроекту

Около 6 тыс. человек предпенсионного возраста планируют бесплатно переобучить профессии в Ставропольском крае по нацпроекту "Демография" до 2025 года, сообщает в среду краевое министерство труда и социальной защиты населения.

"Обучение для граждан организуется на бесплатной основе. Планируется, что до 2025 года всего пройдут профессиональное обучение около 6 тыс. человек, в 2019 году — не менее 900 человек", — говорится в распространенном сообщении.

В министерстве отметили, что долгосрочные программы по поддержке граждан старшего поколения реализуются в рамках национального проекта "Демография". Основная цель программ — повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, обучение новым навыкам и знаниям, повышение квалификации или получение дополнительного образования.

Занятия будут проводиться как в группах, так и по индивидуальным формам, особое внимание будет уделено дистанционным формам обучения для работающих, чтобы создать им комфортные условия и не отрывать от трудовой деятельности. Работающие граждане предпенсионного возраста теперь могут быть включены и в ежегодные программы, по которым проходят обучение безработные в центрах занятости.

Для коммерческого сектора предлагается индивидуальный порядок сотрудничества, когда сначала работодатель сам выбирает образовательную организацию или учебный центр, оплачивает обучение своих работников, после чего минсоцзащиты заключает с ним соглашение и компенсирует затраты. Если к программам обучения привлекаются незанятые граждане, то им будет выплачиваться финансовая помощь в виде стипендии в размере минимального размера оплаты труда, отмечено в сообщении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни".