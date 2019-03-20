Каждая четвёртая российская компания сегодня имеет в штате удалённых сотрудников. Большинство кадровиков считают, что удалёнщики ничем не уступают офисным коллегам по качеству труда.
«Лишь 16% работодателей сегодня считают, что надомники трудятся хуже офисных сотрудников (в 2015 году их было 22%, в 2012 году — 28%)», — говорится в результатах исследования, проведённого SuperJob.
При этом представители организаций, в которых работают удалённые сотрудники, стали выше оценивать качество их труда. Сегодня 11% респондентов уверены, что офисный сотрудник уступает удаленному по качеству работы, в 2015 году такого мнения придерживалось лишь 5% работодателей.
Отмечается, что чаще всего удалённые сотрудники трудятся в IT-отрасли. Второе место занимает сфера продаж, третье — дизайн, сообщает РИА Новости.