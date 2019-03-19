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Что изменилось после присоединения Крыма к России 

Рамблер 2 часа назад
Со времени присоединения Крыма к России прошло пять лет. Для участия в торжествах по поводу годовщины в Крым приехал президент Владимир Путин. Он запустил сразу две ТЭС — Балаклавскую и Таврическую. Теперь на полуострове не будет проблем с электроэнергией. Пять лет назад Крым постоянно страдал от перебоев электроснабжения.
Кроме того, одно из самых значимых изменений — это увеличение количества туристов. В 2018 году турпоток почти достиг 7 млн человек.
Крымский мост, который построили за два года, будет еще больше работать на развитие туризма, как и реконструированный аэропорт в Симферополе.
Средняя зарплата в Крыму выросла по сравнению с 2013 годом, превысив 36 тыс. рублей (в Севастополе более 44 тыс.), но по российским меркам она все еще скромна (61-е и 35-е места соответственно).
Однако в Крыму непростая ситуация с ведением бизнеса. За пять лет численность зарегистрированных в Крыму компаний и индивидуальных предпринимателей снизилась с 51,2 тыс. компаний и 129 тыс. ИП до 44 тыс. компаний и 85 тыс.
По-прежнему не решена проблема водоснабжения — после того как Украина перекрыла Крымский канал, дававший 85% потребляемой воды. Это сказывается на сельском хозяйстве, приходится перестраивать его структуру, отказываясь от выращивания ряда культур.
Комментарии67
Общество , Фото , Владимир Путин , Республика Крым
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