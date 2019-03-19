Симоньян беременна

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Симоньян объявила о беременности 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.
«В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать», — написала Симоньян в Telegram, перед этим приведя диалог своих детей о том, кого они больше хотят — брата или сестру.
Симоньян также сообщила, что решила снизить «активность в политических соцсетях». «Буду значительно меньше читать и, тем более, писать. Иногда приходится выбирать приоритеты — заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей», — написала она.
Симоньян замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. У пары двое детей: в августе 2013 года родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 — сын Баграт.
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