Симоньян беременна

Симоньян объявила о беременности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.

«В ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать», — написала Симоньян в Telegram, перед этим приведя диалог своих детей о том, кого они больше хотят — брата или сестру.

Симоньян также сообщила, что решила снизить «активность в политических соцсетях». «Буду значительно меньше читать и, тем более, писать. Иногда приходится выбирать приоритеты — заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей», — написала она.