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Односельчане рассказали правду о семье осужденной за письмо Путину школьнице 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: соцсети
Односельчане рассказали о семье 12-летней школьницы, затравленной за то, что девочка написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
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До этого стало известно, что школьницу осудили и заставили уйти из школы за то, что она решила написать президенту, так как в их деревне закрыли образовательное учреждение, а ее мама, работая на двух работах, получала всего 12 тысяч в месяц.
Знакомая с семьей жительницы Ленинградской области заявила, что в этой истории не все так просто. По ее словам, она продала семье в рассрочку козу, а мать девочки взяла животное и пропала.
"Когда я напомнила про долг, она просто перестала выходить на связь. Тогда я решила поискать о ней информацию. Узнала, что эту девочку… незадолго до их переезда под Псков полиция задерживала — она сбежала из дома", — рассказала женщина.
Кроме того, женщина отметила, что эта семья "побирается", хотя имеет достаток и дорогих породистых кошек.
Также от этой семьи пострадал мужчина, к которому мать девочки уехала из Ленинградской области. Он рассказал, что взял мать к себе на работу, а позже у него стали пропадать вещи.
Ранее сообщалось, что школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы.
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Общество , Владимир Путин
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