Односельчане рассказали правду о семье осужденной за письмо Путину школьнице

Односельчане рассказали о семье 12-летней школьницы, затравленной за то, что девочка написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину . Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

До этого стало известно, что школьницу осудили и заставили уйти из школы за то, что она решила написать президенту, так как в их деревне закрыли образовательное учреждение, а ее мама, работая на двух работах, получала всего 12 тысяч в месяц.

Знакомая с семьей жительницы Ленинградской области заявила, что в этой истории не все так просто. По ее словам, она продала семье в рассрочку козу, а мать девочки взяла животное и пропала.

"Когда я напомнила про долг, она просто перестала выходить на связь. Тогда я решила поискать о ней информацию. Узнала, что эту девочку… незадолго до их переезда под Псков полиция задерживала — она сбежала из дома", — рассказала женщина.

Кроме того, женщина отметила, что эта семья "побирается", хотя имеет достаток и дорогих породистых кошек.

Также от этой семьи пострадал мужчина, к которому мать девочки уехала из Ленинградской области. Он рассказал, что взял мать к себе на работу, а позже у него стали пропадать вещи.

Ранее сообщалось, что школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы.