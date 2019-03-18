Крым предложил США вернуть России Калифорнию

В Крыму предложили США вернуть России Калифорнию

Крыму предложили США вернуть России бывшую российскую колонию в Калифорнии Форт-Росс. С таким предложением выступил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев, комментируя заявление НАТО в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России.

В заявлении альянс осудил усиление российского военного присутствия в Черном и Азовском морях и предложил вернуть Крым Украине.

комментарии РИА «Новости» Чихарев заявил, что усиление военного присутствия России в Черноморском регионе — это ответ на расширение присутствия сил НАТО во всех регионах мира.

«НАТО — последняя организация, которая должна удивляться усилению чьего-то военного присутствия, так как именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества», — отметил политолог.

По его словам, ответное усиление со стороны России обеспечивает баланс сил в регионе.

«А в ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс», — добавил он.

Русское поселение Форт-Росс в Калифорнии было основано в 1812 году Российско-американской компанией для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала землю крупному землевладельцу Джону Саттеру.