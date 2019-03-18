Крым предложил США вернуть России Калифорнию

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В Крыму предложили США вернуть России Калифорнию 

Рамблер 43 минуты назад
В Крыму предложили США вернуть России бывшую российскую колонию в Калифорнии Форт-Росс. С таким предложением выступил директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев, комментируя заявление НАТО в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России.
В заявлении альянс осудил усиление российского военного присутствия в Черном и Азовском морях и предложил вернуть Крым Украине.
В комментарии РИА «Новости» Чихарев заявил, что усиление военного присутствия России в Черноморском регионе — это ответ на расширение присутствия сил НАТО во всех регионах мира.
«НАТО — последняя организация, которая должна удивляться усилению чьего-то военного присутствия, так как именно НАТО после холодной войны расширяет военное присутствие во всех регионах мира без согласия международного сообщества», — отметил политолог.
По его словам, ответное усиление со стороны России обеспечивает баланс сил в регионе.
«А в ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс», — добавил он.
Русское поселение Форт-Росс в Калифорнии было основано в 1812 году Российско-американской компанией для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала землю крупному землевладельцу Джону Саттеру.
Комментарии340
Общество , Видео , В мире , Политика , НАТО , РИА Новости , Республика Крым , США
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