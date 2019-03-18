Не давать визы: США накажут россиян за поддержку Мадуро

Ввести персональные санкции против россиян, оказывающих поддержку властям Венесуэлы, предлагают в Конгрессе США. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте законодательного органа Штатов, его автор — член Палаты представителей от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Конгрессмен предлагает наложить санкции на тех иностранцев, которые «действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы», и запретить им въезд в Соединенные Штаты.

«Российская Федерация усилила свое присутствие в западном полушарии, что заставляет США и их союзников в регионе беспокоиться. В декабре РФ отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных учений», — говорится в тексте законопроекта H. R. 1477.

Кроме того, там указано, что Вооруженные силы России и Венесуэлы провели совместные военные учения, сообщает ФАН.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро «обратился» к РФ, как к одному из сильнейших политических союзников, за финансовой помощью, указывают американские конгрессмены. Более того, в законопроекте говорится о сделках между «Роснефтью» и венесуэльской PVSDA на миллиарды долларов и совместных с Москвой инфраструктурных проектах.

«Венесуэльский дефолт может привести к потенциальному русскому владычеству над энергетической инфраструктурой США», — убеждена Вассерман-Шульц.

В российской компании «Роснефть» ранее назвали беспочвенными заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что она поддерживает режим лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В российской компании сочли эти слова «отличающимися субъективностью и предвзятостью» и напомнили, что «Роснефть» реализует проекты в 26 странах. Как сообщает НСН, российский МИД поддержал компанию и отверг обвинения США.

13 марта министр энергетики США Рик Перри заявил, что не исключает возможности введения новых санкций против стран, поддерживающих Мадуро, в том числе — в отношении России.

«Я скажу вам с человеческой точки зрения. Блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд», — сказал Перри.

Он добавил, что идея ввести санкции «вполне приемлема».

Массовые протесты охватили Венесуэлу — страну с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти — еще 21 января. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

В качестве легитимного президента Венесуэлы Гуайдо признали США и страны «группы Лима». Россия выразила поддержку Мадуро как законно избранному руководителю страны. Аналогичное мнение высказали Мексика, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон наложил на Венесуэлу санкции, и добавил, что в качестве одной из возможных опций Штаты рассматривают военное вмешательство в венесуэльский кризис. Однако вскоре в Госдепе опровергли информацию о возможном американском вторжении в Венесуэлу.

США требуют от властей Венесуэлы пропустить на свою территорию грузовики с гуманитарной помощью, однако Николас Мадуро приказал закрыть границы. 23 февраля ситуация на границах Венесуэлы накалилась до предела. Из Бразилии и Колумбии попытались въехать два грузовика с гумпомощью, однако первый был вынужден вернуться обратно, а второй был сожжен.

На пограничном мосту им. Мантандера между Колумбией и Венесуэлой сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо штурмовали полицейский кордон и прорвались в венесуэльскую зону.

По данным местных СМИ, на сторону оппозиции перешли около 10 военнослужащих из погранслужбы и Нацгвардии Венесуэлы. За день до этого самопровозглашенный «президент Венесуэлы» Хуан Гуайдо подписал свой первый «президентский» указ, в котором он на правах «главнокомандующего» приказывает вооруженным силам страны содействовать доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из США, а также открыть все закрытые границы. Действующий президент государства Николас Мадуро объявил о закрытии морской границы и границы с Бразилией, но при этом согласился принять техническую гумпомощь от Евросоюза на несколько миллиардов евро.

Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.

Отмечается, что опрос проводился с 11 по 14 марта, в нем приняли 1,1 тысяча венесуэльцев, которые проживают в 16 крупнейших регионах и, в частности, 32 самых крупных городах Венесуэлы. Эксперты уточнили, что статистическая погрешность исследования составляет 3,3%.

По данным опроса, только 8,8% опрошенных хотели бы, чтобы Мадуро сохранил свой пост.