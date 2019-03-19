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Чиновники пересмотрят свой подход к мусору 

Lenta.ru + ещё 7 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство природных ресурсов и экологии совместно с «Российским экологическим оператором» до 1 ноября проверят и обновят схемы обращения с мусором во всех регионах, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В сообщении отмечается, что в нынешних схемах допущены неточности, которые влияют на тарифы. Эти недочеты чиновники обещали исправить «в ближайшее время».
Днем ранее, 18 марта, сенаторы обсудили с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным реализацию национального проекта «Экология». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ускорить строительство инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Она добавила, что существующих в стране комплексов и станций переработки отходов не достаточно.
Во время встречи Кобылкин озвучил задачи в решении прочих экологических проблем. Так, к 2024 году в рамках направления «Чистая страна» планируется ликвидировать 191 свалку возле городов и 75 опасных объектов накопленного экологического вреда. В 2019 году работы будут проведены в 13 субъектах. В области оздоровления озер за пять лет чиновники хотят снизить объемы их загрязнения на 28 процентов. Для этого в этом году в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии начнут строить очистные и гидротехнические сооружения. Также будут созданы 4 новые особо охраняемые природные территории.
Почти втрое — до 32,3 миллиарда рублей — увеличится финансирование программы сохранения лесов и борьбы с лесными пожарами. Всего на нацпроект «Экология» за пять лет потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.
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Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Минприроды , РАПСИ
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