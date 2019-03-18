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Под Волгоградом воспитательница детсада несколько лет работала без диплома 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей воспитательницы детского сада в Волгоградской области, которая без диплома проработала в учреждении несколько лет, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, в 2015 году в детский сад в Иловлинском районе Волгоградской области пришла устраиваться местная жительница, которая показала диплом педагога по специальности "дошкольное образование" Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Однако, по информации прокуратуры, на самом деле женщина в вузе не обучалась и не имеет профильного образования.
"На основании материалов проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней бывшей воспитательницы детского сада, одновременно являющегося специализированным центром развития ребенка. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что женщина уволена из детского сада.
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Общество , Образование , Генпрокуратура РФ , Волгоград , Волгоградская Область
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