Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной 

Бухгалтеры включатся в борьбу с отмыванием
Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры включатся в борьбу с отмыванием денег. Соответствующий законопроект, как сообщает «Коммерсант», Госдума и Совет федерации одобрили на прошлой неделе. Согласно ему, адвокаты, нотариусы и бухгалтеры, управляющие деньгами клиентов, их банковскими счетами или от их имени или по их поручению проводящие сделки с недвижимостью, будут обязаны инициировать блокировку средств клиентов, которые входят в черные списки Росфинмониторинга.
Каким будет мир без ДРСМД и СНВ-III
Без договоров контроля над вооружениями риск «случайной» войны возрастет, пишут «Известия». Вскоре Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности покинут и США, и Россия, а судьба российско-американского договора СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений «окутана туманом». При этом милитаризация космического пространства как будто никого не интересует, а ракетные технологии развиваются стремительно. Все это грозит перенасыщением ряда регионов планеты пересекающимися «слоями» наступательных и оборонительных вооружений и ростом вероятности неверной оценки намерений противника и, как следствие, риска случайной эскалации.
Кандидаты в президенты хотят Крым
Кандидаты в президенты Украины хотят возвращения Крыма, но не говорят, как собираются этого добиться, пишет «Коммерсант». Депутат Верховной рады Александр Вилкул, ориентирующийся на русскоязычных жителей южных и восточных областей и считающийся за этого пророссийским, не раз называл Крым украинским, но так и не объяснил, как намерен его вернуть. Нет позиции по этому вопросу и в программе лидера предвыборных опросов Владимира Зеленского, а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обещает вернуть полуостров, а рассказать, как, — лишь после победы на выборах.
Продлится ли сделка ОПЕК+
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вероятнее всего, будет продлена до конца 2019 года, заявили «Газете.ru» эксперты. По словам Гайдара Гасанова из Международного финансового центра, страны ОПЕК+ продолжат придерживаться достигнутых в декабре 2018-го и действующих до конца первого полугодия 2019-го договоренностей, так как цены на нефть еще не достигли комфортных для экспортеров значений. Не исключено, по мнению Гасанова, и продление сделки на второе полугодие из-за прогнозируемого избытка нефти на рынке.
«Вероятность (продления сделки. — Прим. ред.) превышает 50%», — считает аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Губернаторов ждет волна отставок
Трое-шестеро губернаторов могут лишиться должностей в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» три близких к администрации президента собеседника. По словам двоих, отставки губернаторов начнутся уже на этой неделе, по словам одного, несколько позже. Все трое уверены, что работы лишится губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Относительно других кандидатур мнения источников разошлись. В отставку могут уйти глава Алтая Александр Бердников, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.