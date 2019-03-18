Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной

Бухгалтеры включатся в борьбу с отмыванием

Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры включатся в борьбу с отмыванием денег. Соответствующий законопроект, как сообщает «Коммерсант», Госдума Совет федерации одобрили на прошлой неделе. Согласно ему, адвокаты, нотариусы и бухгалтеры, управляющие деньгами клиентов, их банковскими счетами или от их имени или по их поручению проводящие сделки с недвижимостью, будут обязаны инициировать блокировку средств клиентов, которые входят в черные списки Росфинмониторинга

Каким будет мир без ДРСМД и СНВ-III

Без договоров контроля над вооружениями риск «случайной» войны возрастет, пишут «Известия» . Вскоре Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности покинут и США , и Россия , а судьба российско-американского договора СНВ-III о сокращении стратегических наступательных вооружений «окутана туманом». При этом милитаризация космического пространства как будто никого не интересует, а ракетные технологии развиваются стремительно. Все это грозит перенасыщением ряда регионов планеты пересекающимися «слоями» наступательных и оборонительных вооружений и ростом вероятности неверной оценки намерений противника и, как следствие, риска случайной эскалации.

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Продлится ли сделка ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, вероятнее всего, будет продлена до конца 2019 года, заявили «Газете.ru» эксперты. По словам Гайдара Гасанова из Международного финансового центра, страны ОПЕК+ продолжат придерживаться достигнутых в декабре 2018-го и действующих до конца первого полугодия 2019-го договоренностей, так как цены на нефть еще не достигли комфортных для экспортеров значений. Не исключено, по мнению Гасанова, и продление сделки на второе полугодие из-за прогнозируемого избытка нефти на рынке.

«Вероятность (продления сделки. — Прим. ред.) превышает 50%», — считает аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.