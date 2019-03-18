История с группой Дятлова приняла неожиданный оборот

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Малахов отправился на место экспедиции группы Дятлова и сделал выводы 

Рамблер 57 минут назад
Участники туристической группы Дятлова незадолго до гибели могли стать участниками массовой драки. К такому выводу пришли члены совместной экспедиции «Комсомольской правды» и программы «Прямой эфир» Андрея Малахова.
Член экспедиции, судмедэксперт Эдуард Туманов, изучив материалы дела, обратил внимание на характер травм девяти туристов группы Дятлова.
«Судя по записям патологоанатома, у дятловцев есть повреждения, которые образовались за сутки, возможно, двое до наступления смерти. Это ссадины и кровоподтеки, характерные для травм от тупых предметов: кулака, ветки, любого твердого тупого предмета», — рассказал судмедэксперт.
По его словам, повреждения имеются на лицах и руках, и их характер указывает на то, что они были получены за некоторое время до смерти.
Участник экспедиции предположил, что туристы могли быть вовлечены в массовую драку, которая произошла в районе перевала.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. К настоящему моменту число версий трагедии превысило 100, в расследовании гибели группы Дятлова участвуют более тысячи человек со всего мира.
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Общество , Видео , Андрей Малахов , Комсомольская правда
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