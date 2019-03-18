Россияне смогут подключать услуги связи без сим-карт, пишут СМИ

Минкомсвязи предлагает легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на справку, подготовленную министерством.

ЕSim — это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети можно не вставлять обычную сим-карту. Пользователь может просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение — и новый номер запишется на встроенной в устройство eSim.

Так, по мнению Минкомсвязи, использование в России интегрированных в мобильные устройства сим-карт — eSim — не требует внесения изменений в законодательство. ESim такой же модуль идентификации абонента, как и обычная сим-карта, говорится в справке министерства. Чтобы устройство с eSim могло работать на российских сотовых сетях, достаточно декларации соответствия аппарата российским требованиям использования средств связи.

Однако существует ряд нормативных препятствий для внедрения eSim в РФ, отмечает газета. Так, утвержденные правительством правила оказания услуг телефонной связи предписывают при переносе абонентом номера от оператора к оператору менять сим-карту. А так как извлечь eSim нельзя, процедура переноса номера для eSim пока не урегулирована. Кроме того, Минкомсвязи констатирует отсутствие у операторов необходимой для внедрения eSim инфраструктуры. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов подтвердил, что министерство разрабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim. Планируется, что она будет готова к концу этого года.

ESim может сильно изменить рынок, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, станут ненужными дилеры, торгующие контрактами операторов. Во-вторых, eSim может дать импульс развитию виртуальных операторов.