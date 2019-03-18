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Учитель призывает не рожать детей, чтобы не вредить экологии 

Ura.Ru 50 минут назад
Фото: URA.RU
В Германии учитель Верена Брюншвайгер, являющаяся радикальной феминисткой, издала книжку «Чайлдфри против бездетных», в которой призывает отказаться от рождения детей, чтобы сохранить экологию на планете.
Брюншвайгер подсчитала, что каждый новый человек — это 59 тонн углекислого газа в год, а углекислый газ, по ее мнению, это глобальное потепление, цитирует книгу «Пятый канал». Кроме того, она критикует женщин, сидящих в декрете с маленькими детьми, за то, что они живут на деньги бездетных. Еще одним «убийственным» аргументом в пользу отказа от детей Брюншвайгер считает психологический фактор. Учитель, которая работает с детьми, утверждает, что дети не делают родителей веселей и не заставляют смотреть на мир позитивней.
В книге феминистка делает вывод, что женщинам надо перестать рожать, а тех кто все же согласился завести ребенка, она называет «зомби».
«Вот новорожденный: о, как много новой грязи появилось с ним на свет!» — приводит в подтверждение своих слов цитату Ницше Верена Брюншвайгер.
Как отмечает журналист «Пятого канала», учение феминистки стало крайне популярно на Западе: женщину приглашают на телешоу, берут автографы.
«В Германии собственное население сокращается каждый год на четверть миллиона человек, и новых людей приходится завозить из стран, где их пока еще делают», — отмечает журналист.
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Общество , Социология , Германия
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