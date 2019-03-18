Молодая россиянка демонстративно плюнула на дверь церкви

В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на дверь церкви, а затем стала позировать перед храмом на камеру. Видео она сама выложила в соцсети в паблике «Ростов главный» во «ВКонтакте».

Ростовчане быстро определили, что действие происходит у входа в Старо-Покровский храм. Комментаторов возмутило такое поведение девушки.

«Найти и заставить вылизывать в течении нескольких месяцев все памятники в городе. Только так», — отметил один из жителей города.

После скандала сама девушка написала, что совершила проступок из-за своей глупости и неопытности. «Мне крайне жаль, простите», — обратилась она к горожанам, ее пост выложило издание «Блокнот Ростов-на-Дону».