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Молодая россиянка демонстративно плюнула на дверь церкви 

Ura.Ru 1 час назад
В Ростове-на-Дону девушка демонстративно плюнула на дверь церкви, а затем стала позировать перед храмом на камеру. Видео она сама выложила в соцсети в паблике «Ростов главный» во «ВКонтакте».
Ростовчане быстро определили, что действие происходит у входа в Старо-Покровский храм. Комментаторов возмутило такое поведение девушки.
«Найти и заставить вылизывать в течении нескольких месяцев все памятники в городе. Только так», — отметил один из жителей города.
После скандала сама девушка написала, что совершила проступок из-за своей глупости и неопытности. «Мне крайне жаль, простите», — обратилась она к горожанам, ее пост выложило издание «Блокнот Ростов-на-Дону».
Между тем в МВД по Ростовской области начали проверку инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего, уточняет издание.
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Общество , Видео , Интернет , МВД
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