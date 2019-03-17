Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковские власти проверят сообщения об угрозах семье из-за письма Путину 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
В СМИ появилась информация, что жители деревни Томсино угрожают своей соседки и ее 12-летней дочери, за то что девочка пожаловалась главе государства на тяжелые жизненные условия.
Россияне затравили школьницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы
По поручению главы Псковской области Михаила Ведерникова сформирована специальная комиссия для проверки появившейся в СМИ информации об угрозах в адрес 12-летней девочки и ее матери со стороны жителей деревни Томсино. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В администрации региона стало известно, что в декабре прошлого года года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловалась на тяжелые жизненные условия и попросила оказать помощь в покупке мини-трактора. После этого у семьи обострились отношения с соседями.
По данным некоторых СМИ, жители деревни начали оказывать давление на женщину и ее дочь, а также угрожать, в том числе, физической расправой.
«Сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации», — сказано в сообщении правительства Псковской области.
Подчеркивается, что члены комиссии «на месте пообщаются» с семьей, в адрес которой поступают угрозы, а также «проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации», после чего примут меры, если это потребуется.
ТК «Звезда»: последние новости
Псковские власти проверят сообщения об угрозах семье из-за письма Путину Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер Названа самая кусачая порода собак
Комментарии45
Общество , Михаил Ведерников , Владимир Путин
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему перенесли дату похорон Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Калкин раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном
Шоу-бизнес Статьи
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко анонсировал решительные шаги в Крыму и Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение