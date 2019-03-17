Псковские власти проверят сообщения об угрозах семье из-за письма Путину

В СМИ появилась информация, что жители деревни Томсино угрожают своей соседки и ее 12-летней дочери, за то что девочка пожаловалась главе государства на тяжелые жизненные условия.

По поручению главы Псковской области Михаила Ведерникова сформирована специальная комиссия для проверки появившейся в СМИ информации об угрозах в адрес 12-летней девочки и ее матери со стороны жителей деревни Томсино. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В администрации региона стало известно, что в декабре прошлого года года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо президенту РФ Владимиру Путину , в котором пожаловалась на тяжелые жизненные условия и попросила оказать помощь в покупке мини-трактора. После этого у семьи обострились отношения с соседями.

По данным некоторых СМИ, жители деревни начали оказывать давление на женщину и ее дочь, а также угрожать, в том числе, физической расправой.

«Сформирована комиссия, которая выедет в деревню Томсино Себежского района, чтобы разобраться в ситуации», — сказано в сообщении правительства Псковской области.

Подчеркивается, что члены комиссии «на месте пообщаются» с семьей, в адрес которой поступают угрозы, а также «проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации», после чего примут меры, если это потребуется.