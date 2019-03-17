Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы дата и место похорон Началовой 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Певица Юлия Началова будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в московской мэрии.
Она умерла 16 марта. По словам ее отца Виктора Началова, причиной смерти стала сердечная недостаточность, спровоцированнная воспалительным процессом.
Певица попала в больницу с целым комплексом проблем — заражением крови, осложнением подагры, гангреной, сопровождавшимися отказом почек. Ее состояние ухудшалось стремительно. Ей сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако спасти Началову не удалось.
Проклятие «Последнего героя»: умер каждый пятый участник
Юлия Началова родилась в Воронеже. Ее родители — профессиональные музыканты. В 1992 году еще ребенком выиграла в конкурсе «Утренняя звезда». Ее самые известные песни «Ах, школа, школа!», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».
Общество , Видео , Юлия Началова , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
Происшествия
Развертывание С-400 под Калининградом показали на видео
Армия Оружие
У крымчан нет ностальгии по украинскому прошлому
Общество
Названы дата и место похорон Началовой
Общество
ЕС выступил с заявлением по Крыму
В мире Европа
Очевидцы сообщили о стрельбе в West Bank в Израиле
Происшествия Ближний Восток
Зеленский сдулся? В США поставили на Порошенко
В мире Социология
Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»
В мире Политика
В Пакистане поезд сошел с рельсов из-за взрыва бомбы
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение