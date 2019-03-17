Названы дата и место похорон Началовой

Она умерла 16 марта. По словам ее отца Виктора Началова, причиной смерти стала сердечная недостаточность, спровоцированнная воспалительным процессом.

Певица попала в больницу с целым комплексом проблем — заражением крови, осложнением подагры, гангреной, сопровождавшимися отказом почек. Ее состояние ухудшалось стремительно. Ей сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако спасти Началову не удалось.

Юлия Началова родилась в Воронеже. Ее родители — профессиональные музыканты. В 1992 году еще ребенком выиграла в конкурсе «Утренняя звезда». Ее самые известные песни «Ах, школа, школа!», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».