Россияне затравили школьницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены. Селяне обвинили семью в мошенничестве, угрожали, опубликовали обнаженное фото девочки в соцсетях и создали невыносимые условия для жизни, выяснила «Медуза».

Издание пишет, что на письмо в администрации президента так и не ответили, реакции от местных властей также не было. Неравнодушные россияне собрали для Перчиковых около 90 тысяч рублей, присылали детские вещи и канцелярские товары. На пожертвования семья купила технику для огорода, книги, одежду и медикаменты.

Тася Перчикова рассказала, что как только им стали приходить деньги и посылки, односельчане обозлились на нее и начали обзывать, дети перестали с ней дружить, угрожали, обвиняли в воровстве. Из-за травли часть денег пришлось потратить на дистанционное обучение девочки в московской школе, потому что в свою ходить стало нестерпимо.

В середине февраля фонд «Земляки» подарили шестикласснице ноутбук для учебы, и этого, по ее словам, местные жители «не смогли им простить». Вскоре ей во «ВКонтакте» написал мальчик, который сказал, что она ему нравится, и попросил прислать обнаженные фотографии. Полученный снимок опубликовали в нескольких пабликах, а сам аккаунт «мальчика» был удален. Елена Перчикова написала заявление в полицию. позже выяснилось, что переписку со скрытого IP вели бывшие подруги школьницы, которым, предположительно, помогали взрослые. Материалы проверки направлены в Следственный комитет , рассматривается вопрос о возбуждении дела о распространении детской порнографии.

О травле семьи стало известно в конце января, когда жертвой нападок стала мать девочки. На работе ее отчитали, коллеги пригрозили писать на нее докладные, а социальные работники напомнили об отсутствии у нее регистрации. 13 марта женщина уволилась. Семья ищет дом в Псковской области, чтобы переехать как можно скорее.

В письме, которое Тася Перчикова написала и отправила Путину в декабре 2018-го, говорилось о финансовых трудностях ее мамы. По словам школьницы, женщина вынуждена работать санитаркой в две смены, потому что зарплата в районной больнице — 5600 рублей, это ниже МРОТ. Девочка попросила президента подарить им мотоблок или мини-трактор, чтобы «маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил». Также она указала на проблемы села, в частности, что закрыли единственную школу.