«Повторить невозможно». Как в Крыму ответили на главный вопрос

Пять лет назад, 16 марта 2014-го, в Крыму прошел референдум, который по праву признан историческим. Воссоединение полуострова с Россией тогда поддержали 96,77 процента принявших участие в волеизъявлении граждан Автономной Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя при явке 83,1 процента в республике и 89,5 процента в городе-герое. Восемнадцатого марта в Кремле подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Как готовили референдум, чем он больше всего запомнился участникам тех событий — в материале РИА Новости.

«Конфликт вышел за пределы разумного»

Изначально референдум "по вопросам статуса и полномочий Крыма" был назначен на 25 мая 2014-го, но все быстро поменялось.

"Исходя из сложившейся ситуации, понимая, что данный конфликт вышел за пределы разумного, мы приняли решение ускорить ситуацию, связанную с проведением референдума. И планируем провести его в марте этого года, ориентировочная дата — 30 марта", — заявил 1 марта председатель Совета министров республики Сергей Аксенов.

Третьего марта перенос даты поддержал президиум парламента Крыма.

Пройдет еще три дня, и дата снова изменится, а вместе с датой — и вопросы, которые вынесут на всекрымское голосование. Шестого марта Верховный Совет АРК принимает решение о проведении референдума 16 марта на всей территории полуострова и утверждает следующие вопросы для обсуждения:

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Уложились в десять дней

На подготовку у полуострова было всего десять дней. Для организации референдума создали специальную комиссию — чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что все проводится легитимным органом.

«Перед нами стояла непростая задача: за такой короткий период времени организовать очень масштабное мероприятие. Главная сложность заключалась в том, что отсутствовали упорядоченные списки избирателей. Украина сразу же заблокировала электронный реестр. Но к чести руководителей на местах, у них были свои списки — по предыдущим выборам депутатов Верховного совета Крыма, проводившимся в 2010 году. Когда мы поняли, что в этом направлении провала не будет, началась рутинная работа по подготовке. В общей сложности мы провели девять заседаний комиссии. Фактически вся работа уложилась в десять дней, — рассказывает председатель крымского избиркома Михаил Малышев, перелистывая книгу «Общекрымский референдум 16 марта 2014 года и выборы в Республике Крым 2014-2018 годов». — Тогда никто не думал о том, что принимает участие в эпохальном событии и войдет в историю, как сейчас говорят. Никто героем себя не чувствовал. У меня так точно этих мыслей не было».

Все в очередь!

Утро 16 марта 2014 года. Очереди к избирательным участкам выстроились еще до начала голосования. Подобного столпотворения ни в республике, ни в Севастополе не видели никогда.

«Это был настоящий порыв души, который повторить невозможно. Когда на Украине и на Западе делают заявления, что все происходило под контролем "вежливых людей", что велась агрессивная агитация, хочется то ли плакать, то ли смеяться. Да поймите же вы, что не было никакой усиленной агитации, — говорит Малышев. — Просто крымчане прекрасно видели, что творилось в Киеве, как жгли этот Майдан, как хоронили силовиков наших, которых привезли в Симферополь. Поэтому не нужно было никакой дополнительной агитации для того, чтобы уйти от Украины и забыть ее как страшный сон».

Глава крымского избиркома вспоминает: «Такой явки никогда не было до того дня, и, я уверен, не будет в обозримом будущем. Уже к 16-17 часам стало понятно, что явка будет просто рекордная. Это было жизнеопределяющее голосование для крымчан. Те цифры, которые уже не раз назывались, полностью соответствуют фактическому волеизъявлению населения. Это надо четко понимать. И всем тем, кто пытается каким-то образом оспаривать результаты референдума, хочется сказать: не надо врать. Я объехал много участков 16 марта, толпы везде стояли. Мне больше всего запомнились те огромные очереди за бюллетенями. Причем не только молодые и здоровые пришли, сколько стариков, которые еле ходили, инвалидов, хотя при Украине там и в помине не было никаких пандусов. Просто людям важно было прийти, получить бюллетень и сделать этот исторический выбор».

Максим Виноградов, активный участник самообороны, был старшим в отряде оцепления одного из избирательных участков в Севастополе. «Шесть утра, приходит бабулька и стоит под дверями. Я ей говорю: „Бабушка, только через два часа откроется участок“. А она мне: „Ничего, сынок, я подожду“. Мы вынесли ей стул, так она и просидела до восьми утра. Весь день люди шли потоком».

Мифы из Киева

«Крымские татары бойкотировали референдум», — пестрели заголовками украинские СМИ и в день голосования, и после.

— Михаил Григорьевич, как было на самом деле?

— Конечно, какая-то часть крымско-татарского населения прислушалась тогда к призывам "Меджлиса"* («Меджлис крымско-татарского народа»*. — Прим. ред.) бойкотировать и не пришла. Но я хочу сказать, что это точно не было массово. Многие голосовали, не афишируя свое участие в референдуме, тихо. И, кстати, представители крымско-татарского населения активнее других приходили за документами российского образца — за новыми паспортами.

Поэтому заявления, что они в буквальном смысле проигнорировали референдум и последующие процедуры, ни в коей мере не соответствуют действительности. Дезинформация шла и до сих пор идет от руководства «Меджлиса»*, которое сидит в Киеве и пытается придать себе значимость.

— Понятно, что для Киева вы стали врагом и персоной нон-грата. Но ведь и западные страны ввели против вас персональные санкции?

— Еще бы. Я попал во все списки, которые только существуют, — под номером три после Сергея Аксенова и Владимира Константинова (спикер парламента Крыма. — Прим. ред). Даже в Австралии. Ну, внесли и внесли. На мою жизнь это абсолютно никак не повлияло. Я в Австралию как-то даже не планировал (смеется).

Больше обидно за то, что разорвались связи с друзьями, которые остались на Украине. Ведь я заканчивал юрфак в Киеве. Помню, как примерно через месяц после референдума звонит мне однокурсник, который работал в юридическом управлении Верховной рады Украины, и на украинской мове говорит: «Мишко, шо вы там натворили? Як ты мог?» и так далее. Я ему ответил: «Если ты мне это говоришь потому, что тебя записывает СБУ и ты должен отработать, это понять можно. Но если ты мне просто хочешь высказать свое мнение, тогда иди ты в определенном направлении».

«На должном уровне»

Малышев достает из ящика стола лист и зачитывает:

«Всего комиссией было зарегистрировано: 123 наблюдателя от иностранных государств, международных организаций, представляющих ряд стран: Германию, Францию, Испанию, Италию, Австрию, Чехию, Финляндию, Болгарию, Грецию, Португалию, Монголию, Словению, Кипр, Китай, Россию, Израиль, Польшу, Бельгию, Латвию, США, Сербию, Венгрию, Молдавию».

Иностранцы работали 16 марта по всему Крыму, они все видели своими глазами и подтвердили, что на полуострове провели абсолютно демократический референдум. Семнадцатого марта на пресс-конференции в Симферополе координатор группы наблюдателей из ЕС Матеуш Пискорски зачитал совместное заявление:

«Наблюдатели отмечают, что мероприятия по подготовке референдума реализованы в срок. <…> Несмотря на сжатость временных рамок, референдум проведен на должном уровне. Граждане были своевременно поставлены в известность о месте и времени проведения голосования».

«Голосование осуществлялось свободно, никого не принуждали к участию в референдуме, отказу от участия в нем или голосовании за тот или иной вариант», — отметили наблюдатели.

Но на Западе неудобную информацию слушать не хотели, как не хотят до сих пор. «У кого решение крымчан, принятое в 2014-м, вызывает сомнения, пусть они со своими сомнениями расстаются. Полуостров живет в России уже пять лет. Нравится это кому-то или нет, но это исторический и юридический факт, который оспорить невозможно», — ставит точку председатель избиркома республики.

Несвобода слова

В те дни на полуострове работало больше двух с половиной тысяч журналистов, вспоминает вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский (на тот момент депутат Симферопольского горсовета, председатель фракции партии «Русское единство», с 17 марта 2014-го по 23 мая 2018-го — министр внутренней политики, информации и связи РК).

— Дмитрий Анатольевич, сколько иностранных журналистов освещали референдум?

— Примерно две трети из двух с половиной тысяч.

— Они были объективны?

— Изначально европейские и американские журналисты, когда приехали сюда, были заряжены на определенный лад, у них на руках были так называемые темники. Поэтому всю свою работу они строили на указаниях, которые получили в своих редакциях. Но прошло несколько дней, и на примере представителей крупнейших западных СМИ мы наблюдали некую эволюцию. Они ведь ожидали увидеть в Крыму танки на улицах, вооруженных людей, кружащие в небе вертолеты и военные самолеты.

А вместо этого видели лишь радостных людей, а потом колоссальные очереди, выстроившиеся на избирательных участках. Конечно же, у них отношение менялось, и по характеру репортажей мы понимали, что большинство журналистов, которые считали себя профессионалами, пытались освещать происходящее достаточно объективно.

— Но материалы иностранных журналистов, как мы понимаем, не поменяли точку зрения на Западе.

— Обратите внимание: я сказал о том, что журналисты передавали объективную картинку, а не о том, что в конечном итоге выпускали эти СМИ.

В частности, я был свидетелем телефонного разговора одного американского журналиста, который ругался со своим редактором. Редактор отказывался принимать материал в том виде, в каком он был подан автором. Да, они действительно пытались передать то, что видели собственными глазами, но редакционная политика и указания властей не позволяли появляться в эфире объективным репортажам. Придавали материалам ту окраску, которую надо было придать. Поэтому здесь нужно четко отделять попытки журналистов рассказать о событиях честно от позиции руководителей СМИ, в которых они работали.

— «Местом силы» тогда стал стихийно образованный пресс-центр в Симферополе. Расскажите о нем.

— Сарафанное журналистское радио передавало, что есть место, куда можно приехать, где есть интернет, где есть возможность перегнать материалы, выпить кофе, пообщаться с коллегами и узнать все свежие новости. Поэтому все пишущие и снимающие журналисты стекались в пресс-центр.

Телерадиокомпания «Крым», на базе которой мы его организовали, превратилась в хорошем смысле слова в живой муравейник. Мы предоставили журналистам абсолютно все условия, центр работал в круглосуточном режиме, ведь новости тогда появлялись, что называется, каждую минуту.

— Дмитрий Анатольевич, 16 марта 2014 года. Что вам лично больше всего запомнилось в тот день?

— Все дни Крымской весны были настолько насыщенными — сложно что-то выделить. Но чувство успокоения возникло у меня утром 16 марта. Когда я приехал перед открытием к избирательному участку, где должен был голосовать, и увидел огромную очередь. Все люди улыбались, для них это действительно был праздник. Глядя на эту очередь, я понимал: мы все сделали правильно, все состоится, мы получим нужный результат. Это начало дня. Ну и, конечно, хорошо помню подведение итогов, когда со сцены на центральной площади Симферополя оглашали результаты. Безусловно, самое радостное событие.

Мы между собой очень часто говорим, что наши ощущения, наверное, были примерно такими, какими были ощущения наших дедов, когда в 1945-м объявили о Победе над фашистами. Конечно, не совсем корректно сравнивать ту страшную войну и наш абсолютно мирный референдум. Но что-то подобное все мы почувствовали в марте 2014-го.

***

Восемнадцатого марта 2014 года, Георгиевский зал Кремля.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию: «Основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для подписания Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомневаюсь в вашей поддержке!» Слова президента зал встречал стоя.

За несколько минут до этого глава государства объяснил, что иначе поступить невозможно: «Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством».

Полуостров ликовал. Крым и Севастополь спустя 60 лет вернулись в родную гавань.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.