Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров рассказал СМИ об отношении Крыму и медали за защиту полуострова 

Рамблер 52 минуты назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, за что получил медаль «За защиту Крыма».
В интервью телеканалу «Крым 24» Кадыров рассказал, что после государственного переворота на Украине, когда «вопрос стоял остро», он поддержал народ Крыма в его желании провести референдум.
«Тогда с первых дней обеспечивали правопорядок наши сотрудники и я тоже личную свою позицию высказал руководству, своему старшему брату Сергею Аксёнову. Обозначил, какие возможности у меня есть и чем я могу быть полезен», — приводит слова Кадырова «Крыминформ».
По словам главы Чечни, он старался, «чтобы не использовали мусульман против своего же народа, своего же региона, государства».
«Я думаю, что где-то я был полезен, и меня авансом наградили. Я очень благодарен и с честью ношу эту награду», — добавил он.
Кадыров назвал главу Крыма Сергея Аксенова «примером для подражания», «великим и мудрым» и заявил, что гордится дружбой с ним.
Рамзан Кадыров посетил Крым в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Комментарии50
Общество , Видео , Политика , Рамзан Кадыров , Сергей Аксенов , Крыминформ , Республика Крым , Чеченская Республика
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров рассказал об отношении к Крыму
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Удар за Крым? Вайкуле шарахнуло током
Шоу-бизнес Статьи
Подлодка «Краснодар» и БПК «Североморск» прошли через Стамбул
Армия
Лоза высказался о болезни Началовой
Шоу-бизнес
Небо Апатитов озарило редкое природное явление
Наука и техника
Узбекистан продемонстрировал свои БМД-1
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение