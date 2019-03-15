Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма

Кадыров рассказал СМИ об отношении Крыму и медали за защиту полуострова

В интервью телеканалу «Крым 24» Кадыров рассказал, что после государственного переворота на Украине , когда «вопрос стоял остро», он поддержал народ Крыма в его желании провести референдум.

«Тогда с первых дней обеспечивали правопорядок наши сотрудники и я тоже личную свою позицию высказал руководству, своему старшему брату Сергею Аксёнову. Обозначил, какие возможности у меня есть и чем я могу быть полезен», — приводит слова Кадырова «Крыминформ».

По словам главы Чечни, он старался, «чтобы не использовали мусульман против своего же народа, своего же региона, государства».

«Я думаю, что где-то я был полезен, и меня авансом наградили. Я очень благодарен и с честью ношу эту награду», — добавил он.

Кадыров назвал главу Крыма Сергея Аксенова «примером для подражания», «великим и мудрым» и заявил, что гордится дружбой с ним.

Рамзан Кадыров посетил Крым в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией.