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Пермский учитель пригрозил родителям уголовной статьей из-за лишнего веса школьника 

Ura.Ru 33 минуты назад
Фото: URA.RU
Классный руководитель 13-летнего подростка из Кунгура грозит родителям ребенка статьей о жестоком обращении с детьми из-за лишнего веса подростка. Об этом журналистам рассказала мать школьника.
По словам женщины, школа планирует поставить семью на учет из-за того, что их сын — ученик 7-го класса — не хочет питаться в местной столовой. Обеды в ней обходятся в 450 рублей в неделю, но так как ребенок не ест продукты, которые там подают, родители дают ему деньги на выпечку, чтобы он не ходил голодный. При этом они понимают, что это вредно для здоровья, но и «насильно впихивать в него капусту и морковку» не хотят, пишет портал «В курсе.ру».
13 марта классный руководитель школьника пригласила его мать на беседу и сказала, что подросток «пухнет на глазах», а родители ничего с этим не делают. При этом педагог напомнила женщине об уголовной статье «Жестокое обращение с детьми».
«Получается, что мы плохие родители, что не запихиваем через рвоту ребенку овощи всякие», — возмутилась в разговоре с журналистами женщина.
При этом отмечается, что в своем возрасте мальчик весит 90 килограммов, и из-за лишнего веса у него развились заболевания, связанные с сердцем. Родители пытались помочь сыну похудеть, но результата это не принесло. Учитель в конце концов предложила им обратиться к психологу. Тем не менее, в конце встречи мать подписала заявление, в котором указала причину, по которой не решается проблема лишнего веса школьника.
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Общество , Образование , Социология , Кунгур
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