Чеченский депутат признался в нелюбви к русским

Бывший министр обороны самопровозглашенной Ичкерии, а ныне депутат парламента Чечни от «Единой России» Магомед Ханбиев не любит русских. Об этом, как сообщает «Знак», он сам заявил в ходе прямого эфира в инстаграме.

По данным издания, на чеченском языке Ханбиев заявил, что с русскими «никогда не разговаривает», что «не сдавался» ни одному русскому и что «не любит» русских «даже сегодня».

«Я сын Ичкерии. Вот так!» — подытожил единоросс.

Однопартиец Ханбиева Джамбулат Умаров, министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации, в беседе с «Ура.ру» усомнился в том, что депутат сказал то, что сказал. По словам Умарова, перевод и интерпретация реплики Ханбиева могут быть неверными.

«Я не верю, что человек мог сказать что-то против русских», — отметил он.