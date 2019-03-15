Чеченский депутат признался в нелюбви к русским 

Бывший министр обороны самопровозглашенной Ичкерии, а ныне депутат парламента Чечни от «Единой России» Магомед Ханбиев не любит русских. Об этом, как сообщает «Знак», он сам заявил в ходе прямого эфира в инстаграме.
По данным издания, на чеченском языке Ханбиев заявил, что с русскими «никогда не разговаривает», что «не сдавался» ни одному русскому и что «не любит» русских «даже сегодня».
«Я сын Ичкерии. Вот так!» — подытожил единоросс.
Однопартиец Ханбиева Джамбулат Умаров, министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации, в беседе с «Ура.ру» усомнился в том, что депутат сказал то, что сказал. По словам Умарова, перевод и интерпретация реплики Ханбиева могут быть неверными.
«Я не верю, что человек мог сказать что-то против русских», — отметил он.
В ходе первой и второй чеченских войн Магомед Ханбиев воевал на стороне самопровозглашенной Ичкерии — командовал батальоном, нацгвардией, министерством обороны, одним из фронтов. Ханбиев сдался в 2004-м, а уже год спустя стал депутатом парламента Чечни.