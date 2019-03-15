Пока вы спали: Грудинин покинет совхоз 

Грудинин покинет совхоз
Претендент на пост президента России в 2018 году Павел Грудинин покинет Совхоз имени Ленина ради Госдумы, сообщает «Коммерсант». Вчера лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что Грудинин станет депутатом от коммунистов вместо скончавшегося ученого Жореса Алферова. Таким образом, «клубничному королю» придется оставить пост директора совхоза, так как депутаты не могут участвовать в управлении коммерческой организацией.
Мировая торговля рушится
«Здание» мировой торговли разрушается, пишут «Известия». Свидетельством, но не причиной этого являются решение президента США о выходе из Транстихоокеанского партнерства и исключение Индии и Турции из Всеобщей системы преференций для развивающихся стран, а также развязанная им торговая война с Китаем.
«Проблемы глобализации начались задолго до избрания Трампа и не исчезнут после его ухода», — подчеркивает издание, цитируя мнение ряда экспертов о том, что деглобализация связана с мировым экономическим кризисом, который «уже не за горами».
Соцвыплаты освободят от ареста
Новые законы защитили социальные выплаты россиян от случайного ареста. Об этом, как сообщает «Российская газета», рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. На вчерашнем заседании коллегии ФССП Аристов рассказал, что вскоре банки начнут маркировать деньги клиентов, которые не могут быть списаны в счет погашения долга — разные социальные пособия, на которые запрещено накладывать взыскание.
Крым получил «хребет и мотор»
Бывший в 2014 году «нищей и разваленной хатой», в 2019-м Крым стал «современным зданием», пишет «Парламентская газета». Вернувшийся «разграбленным почти дотла», полуостров обзавелся «хребтом» (Крымский мост, трасса «Таврида» и Симферопольский аэропорт), «мотором» (новая энергосистема), 25 тысячами мест в детских садах, Университетом имени Вернадского, «Артеком 2.0», многопрофильным медцентром и так далее.
Путин сориентировал бизнес в геополитике
На съезде РСПП президент России Владимир Путин говорил о защите капиталовложений, сохранении экологии, безопасной схеме финансирования жилстроя и рисках застройщиков, а на закрытой встрече после него «сориентировал» бизнесменов в геополитике. По данным «Коммерсанта», Путин охарактеризовал сложившуюся ситуацию как хаотичную и неопределенную, отметил «странное положение» Европы из-за брексита, рассказал о подтвержденной премьером Терезой Мэй готовности Великобритании к совместной работе с Россией и политическом кризисе в США, а также назвал президента Украины Петра Порошенко недоговороспособным.