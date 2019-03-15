Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПЦ решила завладеть столичным музеем против его воли 

Lenta.ru + ещё 54 11 часов назад
Фото: Lodo27 / Wikimedia
Глава Русской православной церкви (РПЦ) обратился в Росимущество с требованием о передаче московского Спасо-Андроникова монастыря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В обители находится музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева, руководство которого выступает против передачи.
Письмо было направлено еще 4 февраля, а 15 февраля Росимущество направило в обратный адрес ответ, что требование принято в работу, согласно требованиям закона о реституции (возвращении церкви объектов недвижимости культового назначения).
Чиновники ожидают получения официальной позиции Минкульта по данному вопросу и изучают архивы, чтобы подтвердить соответствие запрошенной недвижимости критериям передачи. Столичное управление Росимущества должно провести внеплановую проверку музея.
В декабре 2018 года сообщалось о передаче РПЦ здания планетария города Барнаула, которое размещалось в здании Кресто-Воздвиженского храма, закрытого в 1939 году. Нового помещения для научного учреждения пока не предоставили.
Последние новости
Суд отказал в аресте задержанного за трехмиллиардную взятку депутата Российские штурмовики вернулись в Сирию Депутата Госдумы задержали за взятку в три миллиарда рублей
Комментарии14
Общество , Другое , Политика , Украина , Росимущество , Минкультуры , РПЦ
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение