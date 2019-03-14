Балету из Грузии припомнят «русских оккупантов»

Министр культуры России Владимир Мединский поручил проверить достоверность информации о высказываниях «Королевского национального балета Грузии». Согласно СМИ, коллектив едет в Москву «не для того, чтобы развлекать кого-то», а с целью продемонстрировать «оккупантам» свои возможности.

Министр культуры России Владимир Мединский поручил проверить достоверность сообщений о резонансных высказываниях главы труппы «Королевского национального балета Грузии».

«Я видел эту информацию и дал поручение проверить, соответствует ли это действительности. Посмотрим. Давайте сначала проверим, что там было и как», — передает слова министра РИА «Новости».

Ранее издание «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ сообщило о грядущем выступлении «Королевского национального балета Грузии» в Москве. Согласно имеющейся информации, руководитель труппы Гела Поцхишвили подчеркнул, что своим выступлением участники коллектива покажут «российским оккупантам», что они могут.

«Мы едем в Москву не для того, чтобы развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят», — заявил Поцхишвили, отметив, что обычно не касается политики в своем творчестве.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли из установок залпового огня Южную Осетию . Солдаты вошли в Цхинвал, но были вытеснены из него российской армией. После признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии дипломатические отношения двух стран были разорваны.

В декабре прошлого года СМИ писали, что 80-летний грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе , который неоднократно заявлял о своем негативном отношении к российским властям из-за участия в грузино-осетинском конфликте 2008 года, тайно посещал Санкт-Петербург.

Сообщалось, что артист, в свое время отказавшийся приезжать в Россию, дал концерт в одном из питерских ресторанов. По некоторым данным, за это ему заплатили гонорар в €40 тыс. Однако в разговоре с журналистами Кикабидзе опроверг эту информацию, назвав сообщения о посещении России «наглой ложью».

«Я уже десять лет в России не был и не собираюсь к вам. Приезжайте лучше к нам в Грузию, я до сих пор даю концерты. И не только там», — цитирует его StarHit.

В июне прошлого года в интервью немецкому изданию Deutsche Welle артист также поведал о своей неприязни к гербу СССР. Он считает, что серп и молот в качестве элементов герба отражают некомпетентность руководителей и плохую жизнь в стране. Кроме того, Кикабидзе признался, что был рад прекращению существования Советского Союза.

«Очень обрадовался [распаду СССР]. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — рассказал актер.

Тем не менее он отметил, что в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас. На громкие заявления грузинского певца отреагировал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков . Он написал в твиттере, что своим успехом Кикабидзе обязан именно Советскому Союзу.

«Кикабидзе стал тем, кто он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», — отметил парламентарий, добавив, что 80-летний артист «набрал годы, но не мудрость».

В свою очередь Геннадий Зюганов обвинил Кикабидзе в кощунстве и обслуживании «интересов Вашингтона».

«Не надо кощунствовать перед памятью павших, перед великим государством, которое обеспечило равновесие на планете! Сегодня, когда его нет, снова полыхают пожары по всей планете. Мне думается, здесь речь идет не только об артистических способностях, а, прежде всего, о государственной позиции. А позиция такая — в современном мире уважают умных, сильных и успешных», — объяснил Зюганов.

С критикой Кикабидзе выступил и российский исполнитель Юрий Антонов . По его мнению, певец ведет себя так, будто у него не было юности.