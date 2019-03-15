Врачи рассказали о будущем найденной в Москве девочки-маугли

Пятилетняя девочка-маугли, найденная в квартире-«помойке» на Ленинградском шоссе, может в будущем иметь серьезные проблемы с социализацией. Об этом рассказала журналистам президент благотворительного фонда «Шанс», психотерапевт, специалист по девиантному поведению Гелена Иванова.

По словам Ивановой, психика ребенка серьезно пострадала.

«Она может научиться социальным навыкам, но ее психологическое развитие очень сильно нарушено», — приводят «Известия» комментарий психотерапевта.

При этом ребенка уже хотят забрать себе другие люди. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала изданию, что поступило уже несколько звонков с такой просьбой. Тем не менее, мать девочки тоже не хочет лишиться родительских прав и также намерена обратиться за помощью к детскому омбудсмену.