Президент России Владимир Путин оговорился, цитируя басню Крылова «Кукушка и петух». Фрагмент выступления опубликован на Youtube-канале «Бизнес-Online».
Выступая на пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин заговорил о необходимости наращивать темпы строительства. Президент решил процитировать басню Крылова «Кукушка и петух» и оговорился, после чего взял паузу и поправил себя.
«Все мы любим Крылова. Помните? «ПетУшка хвалит…. Кукушка хвалит петушка за то, что хвалит он кукушку… Петуха», — сказал Путин.