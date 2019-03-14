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Путин оговорился, цитируя басню Крылова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин оговорился, цитируя басню Крылова «Кукушка и петух». Фрагмент выступления опубликован на Youtube-канале «Бизнес-Online».
Выступая на пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин заговорил о необходимости наращивать темпы строительства. Президент решил процитировать басню Крылова «Кукушка и петух» и оговорился, после чего взял паузу и поправил себя.
«Все мы любим Крылова. Помните? «ПетУшка хвалит…. Кукушка хвалит петушка за то, что хвалит он кукушку… Петуха», — сказал Путин.
Общество , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей
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