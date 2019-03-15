Бомжей-пенсионеров предлагают устраивать в приемные семьи

«Те, кто их берет, получают определённую компенсацию… Может, попробовать этот механизм использовать для бездомных, которые уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность?» — заявил Федотов во время заседания СПЧ, его слова приводит life.ru.

«Идея гуманная, и я только приветствую. Такие формы поддержки уже есть в ряде российских регионов», — сказал в интервью Nation News сенатор.

Рязанский подчеркнул, что в данном вопросе проскальзывают «слабые моменты». Например, могут появится дельцы, которе будут охотится за квартирами пожилых людей.