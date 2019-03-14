Опрос показал отношение россиян к присоединению Крыма к России

Как показал опрос, 49% россиян "безусловно положительно" относятся к присоединению Крыма к России, а 28% опрошенных назвали это событие "скорее положительным". Отвечая на аналогичный вопрос 26 марта 2017 года 51% россиян называл произошедшее "безусловно положительным" событием, а 32% — "скорее положительным". Согласно данным ФОМ, часть россиян придерживаются противоположного мнения: 6% респондентов сообщили, что относятся к присоединению Крыма "скорее отрицательно", а 3% — "безусловно отрицательно" (26 марта 2017 года — 5% и 3% соответственно).

Подавляющее большинство россиян (81%), согласно опросу, не встречали тех, кто плохо отнесся к присоединению Крыма к России, об обратном заявили 12% опрошенных. Кроме того, 77% респондентов заявили, что им также не случалось встречать тех, кто "сначала хорошо отнесся к присоединению Крыма к России, а потом изменил свое мнение к худшему", а 15% — встречали.

По данным ФОМ, 35% опрошенных полагают, что присоединение Крыма принесло экономике России "пользы и вреда примерно поровну", 28% — больше пользы, 14% — больше вреда (двумя годами ранее — 37%, 31% и 16% соответственно).

Говоря о влиянии присоединения Крыма на международное положение России, 46% назвали его скорее отрицательным, 26% опрошенных — скорее положительным, 7% не увидели влияния, 20% затруднились ответить (26 марта 2017 года — 42%, 34%, 5% и 19% соответственно). На вопрос "После присоединения Крыма в мире стали относиться к России лучше, хуже, или отношение к России особо не изменилось?" 46% россиян ответили, что к РФ стали относиться хуже, 11% — лучше, 28% считают, что отношение особо не изменилось (26 марта 2017 года: 46% — хуже, 18% — лучше, 24% — не изменилось).

Респондентам также предложили ответить на вопрос: "Присоединение Крыма в конечном итоге принесло России скорее пользу, скорее вред или в равной степени и пользу, и вред?" По 39% респондентов заявили, что "скорее пользу" и "в равной степени пользу и вред", 7% — "скорее вред", а 15% затруднились ответить.

Кроме того, по мнению 54% россиян, после присоединения жизнь крымчан "значительно изменилась" 10% считают, что "изменилась незначительно", 6% полагают, что не изменилась, а 30% опрошенных затруднились ответить. Среди изменений в жизни жителей Крыма, в частности, были названы изменение жизни к лучшему (23%), повышение зарплат и рост благосостояния (7%), стабильная жизнь и отсутствие войны (5%), развитие экономики Крыма, а также ремонт дорог и строительство моста (по 4%).

По мнению 61% опрошенных, присоединение Крыма не сказалось на жизни простых россиян, по 14% отметили скорее положительное или отрицательное влияние, а 11% затруднились ответить (отвечая на аналогичный вопрос 26 марта 2017 года, 63% отметили, что данное событие не сказалось на их жизни, 15% заявили о скорее отрицательном влиянии, 13% отметили скорее положительное влияние, а 9% затруднились ответить).

Среди положительных последствий присоединения Крыма к РФ, в частности, были названы более дешевый и удобный отдых на полуострове (5%), радость за крымчан (2%). Среди отрицательных последствий данного события были названы ухудшение состояния экономики и рост цен (5%), большие финансовые вложения в Крым (4%), снижение уровня жизни (3%), введение санкций и обострение международных отношений (2%).

"ФОМнибус" — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. Он был проведен 3 марта 2019 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.