Пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели "переговоры" с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

"Маурер" предложил заблокировать миллионы президента Венесуэлы Николаса Мадуро , которые якобы лежат в швейцарском банке "Лексус Вованиаль", а потом перевести на личный счет Гуаидо. "Швейцарский президент" также подчеркнул, что оппозицтонер имеет полное право распоряжаться этими средствами как "глава государства".

Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

"Обрадованный Гуайдо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с "Маурером" на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова", — отметили пранкеры в комментарии Sputnik.

Ситуация в Венесуэле

Обострение отношений Вашингтона и Каракаса произошло в конце января. На фоне протестов против действующего президента Николаса Мадуро спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США выступили в его поддержку.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.