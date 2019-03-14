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Продажу алкоголя в жилых районах в России хотят ограничить 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, предложат президенту Владимиру Путину ограничить продажи алкоголя в жилых районах. Так, эксперты предлагают повысить возраст продажи до 21 года.
Инициативу рассмотрят на Госсовете в апреле этого года, передаёт РБК.
Кроме того, специалисты хотят предоставить льготы на автостраховку россиянам, которые проповедуют здоровый образ жизни.
Если предложения будут приняты, правительство внесёт изменение в законодательство до 1 декабря 2019 года.
Ранее депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал, что в течение праздников сотрудники ГИБДД Свердловской области выявили 360 пьяных водителей, 51 из них попался повторно. По его мнению, если человек второй раз замечен нетрезвым за рулём, его автомобиль необходимо забрать в пользу государства, писал News.ru.
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