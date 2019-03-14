Продажу алкоголя в жилых районах в России хотят ограничить

Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, предложат президенту Владимиру Путину ограничить продажи алкоголя в жилых районах. Так, эксперты предлагают повысить возраст продажи до 21 года.

Инициативу рассмотрят на Госсовете в апреле этого года, передаёт РБК.

Кроме того, специалисты хотят предоставить льготы на автостраховку россиянам, которые проповедуют здоровый образ жизни.

Если предложения будут приняты, правительство внесёт изменение в законодательство до 1 декабря 2019 года.