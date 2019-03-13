Снег из блох выпал в Самарской области 

В поселке Балашейка, расположенном вблизи военного городка в Самарской области, выпал снег с живыми насекомыми. На кадрах видно, что снежный покров в населенном пункте оккупировали черные жуки — так называемые глетчерные блохи. Впрочем, специалисты утверждают, что необычные осадки не представляют опасности для людей и животных. Глетчерная блоха обитает в условиях низкой температуры (— 10… — 15 градусов), свои яйца прыгающие жучки откладывают в снег или лед, питаются они смесью хвойной пыльцы и частицами почвы. На Европейскую часть России эти насекомые, скорее всего, попали вместе с воздушными массами с юга. Ранее «снежные блохи» были замечены в Тульской области и Якутии.