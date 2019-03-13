Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег из блох выпал в Самарской области 

Рамблер 1 час назад
В поселке Балашейка, расположенном вблизи военного городка в Самарской области, выпал снег с живыми насекомыми. На кадрах видно, что снежный покров в населенном пункте оккупировали черные жуки — так называемые глетчерные блохи. Впрочем, специалисты утверждают, что необычные осадки не представляют опасности для людей и животных. Глетчерная блоха обитает в условиях низкой температуры (— 10… — 15 градусов), свои яйца прыгающие жучки откладывают в снег или лед, питаются они смесью хвойной пыльцы и частицами почвы. На Европейскую часть России эти насекомые, скорее всего, попали вместе с воздушными массами с юга. Ранее «снежные блохи» были замечены в Тульской области и Якутии.
Общество , Видео , Другое , Экология , Балашейка , Самарская Область
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение