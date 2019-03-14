Почему благоустройство так важно для городов и страны в целом

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись во многих городах по всей России — и речь совсем не обязательно идет о мегаполисах. Может показаться, что в условиях дефицита бюджета и экономических трудностей не время инвестировать в новые парки и набережные, но это не так. Эффективное благоустройство недешево, но стоит того, чтобы городские пространства не были мертвыми.

«Город живет», «город дышит», «город спит» — мы говорим о наших городах, как о живых организмах. Потому что город — это мы, социум, когда-то разрозненный личными квартирами и машинами, потом — соцсетями, а сейчас возвращающийся к офлайн-общению. Население России преимущественно городское, ему стали нужны комфортные оазисы для общения — будь то с людьми или самим городом. Этой цели служат общественные пространства: здесь сходятся стар и млад, богатый и бедный, здесь безопасно, здесь есть на что посмотреть, здесь формируется социум. Все эти составляющие влияют на субъективное ощущение благополучия, один из показателей рассчитываемого ООН Индекса счастья.

Поэтому одной из целей, возведенных правительством в ранг национальных проектов, стало обеспечение россиян комфортными условиями для жизни — за ближайшие 5 лет на «Жилье и городскую среду» планируется потратить 1,066 трлн рублей. Куратором нацпроекта стал вице-премьер Виталий Мутко , а основным исполнителем — Минстрой . «На протяжении 6 лет мы должны реально работать в наших городах не только над общественными пространствами, а в комплексе развивать наши города», — подчеркивал глава ведомства Владимир Якушев на инвестфоруме в Сочи

Важным аспектом этого проекта является формирование удобных и востребованных людьми общественных пространств. Согласно материалам к проекту, к 2024 году индекс качества городской среды должен повыситься на 30%, а число городов с неблагоприятными условиями для жизни планируется сократить вдвое. Еще одной задачей станет увеличение участия граждан в решении важных вопросов, касающихся развития общественных пространств (чиновники хотят нарастить активность хотя бы до 30% местных жителей).

Для достижения цели предстоит сделать очень многое — пока качество многих общественных пространств оставляет желать лучшего, сетует управляющий партнер красноярской компании «Проектдевелопмент» Антон Шаталов. «Во-первых, потому что мы дошли до высокой степени износа этих пространств. Во-вторых, в последние 20 лет транспортные приоритеты были расставлены неправильно (засилье автомобилей, неуважение пешеходов), что привело к еще большей деградации пространств», — говорит архитектор.

В 2017 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было запущено, по сути, первое масштабное переформатирование общественных пространств. Тогда был организован первый национальный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах: у молодых архитектурных бюро появилась возможность реализовывать крупные проекты. Они стали драйвером изменений не только для жителей этих регионов — они вдохнули жажду перемен и в другие города.

Одним из примеров преображения стал Грозный — в столице Чечни выбрали несколько локаций для обновления, в том числе парк Хусейна бен Талала. Теперь же это место получает международное признание — совсем недавно он попал в шорт-лист одной из престижных наград Gulf Sustainability and CSR Awards.

В Воронеже новое лицо получила Советская площадь, которая раньше имела только проходную функцию. Теперь там устраивают пикники, гуляют, проводят мероприятия или просто отдыхают в тени кленовой аллеи, откуда открывается вид на здание Покровского собора. И потом поняли — этого мало, говорит архитектор воронежской компании «2 портала» Артур Арутюнян

В Красноярске за 2 года провели реконструкцию набережной Енисея: лестничные спуски снабдили деревянными пандусами, вдоль прогулочной зоны распределили детские площадки, а гигантскую парковку убрали.

В Оренбурге также гордятся новой набережной реки Урал, пусть она и готова только наполовину. «Благоустройство набережной задало новый сценарий: есть и велодорожки, и пространства для роллеров, беговые дорожки, спортивные площадки, детские городки — они располагаются на всем протяжении набережной и разбиты по возрастам», — отмечает исполнительный директор ПМ «Архитек», главный архитектор проекта Наталья Ибрагимова

Палех — свежий пример благоустройства малого города, который уже отмечен международным профессиональным сообществом. Концепция благоустройства объединяет основные достопримечательности исторического центра поселка, в том числе комплекс Государственного музея палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней (1807 год), старинные дома-музеи известных на весь мир художников-палешан и часовню Александра Невского

«Нужно привлекать ведущие проектные, архитектурные команды, прежде всего, конечно, молодые коллективы. Такие специалисты у нас есть, в том числе среди выпускников программы «Архитекторы.РФ», — говорил президент России Владимир Путин на недавнем заседании Госсовета. Специалисты подтверждают — лучше всего работает привлечение местных команд, которые не только знают город, но и прямо заинтересованы в реконструкции, а также консультантов мирового уровня.

Местные архитекторы вкладывают в проекты идентичность территории, а привлеченные — новые концепции и идеи, отмечает главный архитектор Белгородской области Галина Горожанкина. «Концепцию набережной в Белгороде разрабатывала для нас КБ Стрелка — институт, который начал внедрять методологию благоустройства не на количественных, а на качественных показателях», — делится она опытом переформатирования мозгов.

Еще одна обязательная опция — обсуждение с жителями. Да, такая дискуссия может быть неприятной, но она избавит от головной боли в будущем. «Если это обсуждение реально происходит, это дает очень нужный, хороший результат, потому что, как правило, после реализации проекта критиков становится меньше, ведь люди сами участвуют в происходящем», — говорит глава правительства Чечни и бывший мэр Грозного Муслим Хучиев

При этом обсуждением дело не должно заканчиваться — важен народный контроль и на других этапах жизни общественных пространств. Например, жители Ростова-на-Дону уже обеспокоены тем, как будет сохраняться красота.

«У Ростова появилось свое лицо, улица Садовая стала напоминать улицы европейских городов и Москву — это из положительных моментов. Но горожане выражают беспокойство перспективой поддержки вида газонов и зеленых насаждений. Отчасти это показатель роста сознания горожан, ощущения горожанами того, что они горожане», — указывает Анатолий Мосин из бюро «Проект», которое в рамках федерального проекта разрабатывало шесть значимых общественных пространств в Ростове-на-Дону.

Еще один фактор, который сдерживает местные власти, — нежелание сильно потратиться.

Так как у разных городов разные финансовые возможности, то многие оправдывают криво положенный асфальт или чахлые кустики принципом «дешево, но сердито».

Как показывает практика, главное — это эффективное использование даже самых небольших денег: поскольку благоустраивают общественные пространства, то недоработки жителям сразу видно. Так, в Белгороде поняли, что без согласования работ с перекладкой инженерных сетей деньги в прямом смысле будут закопаны в землю: вновь облагороженное пространство может быть раскопано ради давно запланированного ремонта подземных труб. В Оренбурге вместо гранита и мрамора использовали материалы средней цены, но хорошего качества (например, известняк «сармат», который добывается в области). То есть постарались еще и поддержать местных поставщиков.

В некоторых городах местные власти отчасти проигнорировали разработанные для ключевых общественных пространств дизайн-проекты в рамках федеральной программы, и это не пошло на пользу итоговому результату — в частности, так произошло в Иркутске, Волгограде, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

В Самаре пока ограничиваются укладкой асфальта и плитки. Индекс качества городской среды поставил ее на одно из последних мест среди российских городов — 120 баллов из 300 возможных. К ЧМ-2018 были покрашены дома, поставлены заборы и фальшфасады. И на этом все.

В Саратове индекс качества городской среды — 143 балла при максимуме в 300 баллов. В марте 2018 года депутат гордумы Александр Ванцов выступил с критикой проекта по благоустройству общественных пространств. «Было более 3 тысяч заявлений, инициатив, предложений, но из них только 14 почему-то взяли на учет. Из 3 тысяч 14 — это ничто», — сетовал он.

Преобразованиями не вполне довольны и в Воронеже. «Самый острый вопрос у нас по набережной — она совсем в пагубном состоянии, там даже нет освещения для пешеходов» — обрисовывает перспективу Артур Арутюнян.

Еще один аутсайдер по качеству городской среды — Екатеринбург, набравший 142 балла. Обновление набережной реки Исети растянулось и должно завершиться только в 2022 году. «Новые предложения по благоустройству рассматриваются тяжело, потому что вся благоустроительная система в Екатеринбурге ориентирована на устаревшие решения… сам административный механизм не создан для реализации новых проектов», — обрисовывает ситуацию Станислав Белых.

В то же время те урбанисты и местные власти, которые уже почувствовали эффект от обновления общественных пространств, намерены двигаться дальше. В перспективе — пересмотр подходов к городскому планированию и транспортным приоритетам. «Потренировались на урбанистическом дизайне — можно осваивать урбанистическое планирование», — говорит Шаталов.