Экзорцизм в Реутове попал на видео

Подмосковная продавщица попыталась «изгнать бесов» из покупателей

В сети появилось видео , на котором продавщица рыбы на железнодорожной станции подмосковного Реутова проводит наглядный сеанс экзорцизма. Женщина поливает покупательницу «святой» водой, при этом убеждая её, что изгоняет бесов.

Причины, почему продавец магазина «Красная икра» набросилась на клиентку с кулаками и бутылкой воды, остались за кадром. На записи конфликт представлен в самом разгаре. Торговка поливает покупательницу водой, приговаривая, что она «святая» и способна изгнать из неё самого дьявола. Женщина от внезапного сеанса экзорцизма пытается скрыться в помещении одного из рядом стоящих магазинов, но продавщица бросается за ней внутрь и не успокаивается, пока не выталкивает свою жертву на улицу. Случайные очевидцы произошедшего при этом не пытаются вмешиваться, робко призывая на помощь мужчин.

Журналисты издания «Подмосковье сегодня» выяснили, что это не первая подобная выходка продавца.

«Пару месяцев назад уже такое было, она избила мужчину и кидалась на покупателей, а от вызванных на место врачей она вырвалась и убежала», — цитирует автор статьи словам местного жителя.

Комментарий руководства магазина журналистам получить не удалось.