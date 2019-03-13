Lenta.ru и Rambler.ru вошли в число наиболее цитируемых российских медиаресурсов

Чемпионат.com. Медиаплощадки, входящие в состав Rambler Group, заняли ведущие места в рейтингах наиболее цитируемых российских медиаресурсов, составленных Brand Analytics. Интернет-издание Lenta.ru заняла второе место в рейтинге ТОП-100 виральных медиаресурсов, а Рамблер/новости вошли в список 5 крупнейших платформ по распространению контента. При этом Рамблер стал единственным новостным агрегатором, который по итогам февраля увеличил свои показатели. В рейтинг самых виральных ресурсов также вошли еще 2 издания Rambler Group — Газета.ру

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler Group:

«Наши СМИ не просто работают в соответствии с современными тенденциями медиапотребления — они в значительной степени их формируют Lenta.ru создает актуальный достоверный контент, интересный пользователям новых медиа и социальных сетей. Позиция в рейтинге говорит о том, что редакция предлагает своим читателям темы, которые хочется обсуждать и создает контент, которым активно делятся.

Такого подхода придерживаются все площадки, входящие в состав группы, и это позволяет им повышать свою виральность — по итогам февраля Газета.Ру и Чемпионат.com также укрепили свои позиции в рейтинге.

Показатели Рамблер/новости, в частности, прирост рейтинге цитируемости, подтверждают, что команда проекта выбрала верную стратегию, и нас есть все возможности для дальнейшего роста».

С 2019 году Brand Analytics публикует два рейтинга, демонстрирующих тренды медиапотребления: к традиционному «Топ-100 виральных медиаресурсов» добавился новый рейтинг «Топ-платформ» и традиционный. Топ-100 — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.), а Топ-платформ — это рейтинг экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент. Как указывают составители рейтинга, к ним относятся «классические новостные агрегаторы, медийная система публичных каналов в мессенджерах, а также новая волна персонализированных ньюсфидов и различных платформ для авторов».

Для составления рейтингов было проанализировано 2,15 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в феврале 2019 года, содержащих более 2,6 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 355 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.