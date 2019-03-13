Самолеты авиамафии базировались в Домодедово 

Следственный комитет России показал самолёты, которые ввезли члены престуной группировки в обход таможни. Съёмки проводились в аэропорту Домодедово, сотрудники которого и входили в группировку. Следствие установило, что компания «Сфера Джет» ввезла в страну четыре самолёта бизнес-авиации без уплаты таможенных сборов. Такие самолёты имеют массу ограничений в возможности полётов, но, как выяснилось, они совершились много рейсов по России с августа по декабрь 2018 года. Это противоречит требованиям таможенного законодательства, а ущерб от действий группировки составляет 600 миллионов рублей.