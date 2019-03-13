Контроль над питанием в школах и детских садах ужесточат

Уточняется, что контроль будет ужесточен не только над качеством продуктов, но также и над оказанием услуг общественного питания в школах и детских садах. По сообщению Роскачества, на сегодняшний день лабораторные исследования продуктов в большинстве случаев не заходят дальше проверки документов. А вот качество самих товаров никто не проверяет. Для решения этой проблемы Роскачество предлагает закрепить в законе требование отправлять продукцию на проверку в аккредитованные лаборатории.

О поставках некачественных продуктов в школы и детские сады восточного округа Москвы стало известно в декабре прошлого года. Тогда врачи зафиксировали 67 случаев дизентерии.

Ранее доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург в эфире НСН прокомментировал предложение Роспотребнадзора о запрете домашней еды в школах.