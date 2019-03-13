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Шевчук обратился к эмигрантам 

Рамблер + ещё 7 4 часа назад
Фото: Александр Константинов © URA.RU
Российским эмигрантам пора возвращаться из США, чтобы строить «новую» Россию. Об этом каналу RTVI заявил музыкант Юрий Шевчук.
Недавно Шевчук вместе со своей группой ДДТ отправился в тур по Северной Америке. Музыканты выступят в восьми городах США, а также в канадском Торонто.
Незадолго до начала гастролей уже прибывший в США Шевчук дал интервью RTVI, в ходе которого среди прочего ответил на вопрос о своих ожиданиях от тура.
Музыкант, отметив, что увидел в Америке «просветленные лица», признался, что ждет, чтобы эти «лица» «упаковали чемоданы и приехали» в Россию вместе с ним.
«Строить новую, светлую Россию. Настоящую, красивую, отличную. Пора уже, друзья мои, пора. Вот это ждем», — объяснил он.
Также Шевчук высказался и о самих американцах. По его словам, «жизнь в бомжах, конечно, присутствует», а «чуваки» — афроамериканцы — «приветствуют», что в России «тоже много хорошей музыки».
Общество , США , Юрий Шевчук , Торонто
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