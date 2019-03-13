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Исследование показало, какие подарки стали самыми популярными на 8 марта 

RT на русском 38 минут назад
Исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показало, какие подарки женщинам на 8 марта стали наиболее популярными.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в 2019 году мужчины предпочли потратить больше на поход в ресторан и на гостиничный отдых.
«Так, число бронирования номеров в гостиницах 8 марта выросло на 12%, а средний счёт — на 15%, до 4950-5000 рублей. Число заказов в ресторанах выросло на 12%, причём средний счёт подрос на 3,5%, до 1700–1750 рублей», — говорится в тексте.
При этом уточняется, что число покупок в секторе ювелирных изделий снизилось на 12% по сравнению с 2018 годом, число покупок в сегменте парфюмерии и косметики — на 9%.
RT на русском: последние новости
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